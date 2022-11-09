Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş ve Serik Belediyespor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Beşiktaş ve Serik Belediyespor maçının sonucu heyecanla bekleniyor. Beşiktaş-Serikspor maç özetinin nereden izleneceği araştırılıyor. Beşiktaş-Serik Belediyespor maç özeti! Beşiktaş maç özeti İZLE! Beşiktaş-Serik Belediyespor maç özeti İZLE!

Beşiktaş maç özeti İZLE! Beşiktaş ile Serik Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş ve Serik Belediyespor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Beşiktaş ve Serik Belediyespor maç özetinin nerede yayınlandığı merak konusu oldu. Beşiktaş-Serikspor maç özetinin nereden izleneceği araştırılıyor. Beşiktaş-Serik Belediyespor maç özeti! Beşiktaş maç özeti İZLE! Beşiktaş-Serik Belediyespor maç özeti İZLE!

BEŞİKTAŞ-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Serikspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı 9 Kasım Salı günü 21.00'da gerçekleşti.

BEŞİKTAŞ VE SERİKSPOR MAÇ ÖZETİ HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ve Serikspor maçı A Spor kanallarından canlı olarak yayınlandı.

BEŞİKTAŞ- SERİK BELEDİYESPOR MAÇ SONUCU!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Beşiktaş, sahasında Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Karşılaşmanın başından sonuna kadar oyunun tek hakimi olan Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Redmond, 9. dakikada Muleka ve 34. dakikada Dele Alli kaydetti. Serik Belediyespor'un tek golü ise 66. dakikada Harun Kavaklıdere'den geldi.

BEŞİKTAŞ-SERİK BELEDİYESPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Beşiktaş ve Serikspor arasında gerçekleşecek maç, A Spor kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Maçı izlemek için BEŞİKTAŞ-SERİKSPOR MAÇ ÖZETİ! yazısına tıklayınız.