Beşiktaş Kulübü, ligdeki başarısız performansın yanı sıra son olarak UEFA Konferans Ligi'nde kendi sahasında Lugano'ya karşı alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından olağanüstü toplantı kararı almıştır. Peki, Beşiktaş seçim ne zaman? Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? İşte detaylar…

Beşiktaş Olağanüstü Kongresi'nde alınacak karar, taraftarlar ve sporseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Kongrenin tarihi de özellikle milyonlarca Beşiktaş taraftarı tarafından yakından takip ediliyor. Peki, BJK olağanüstü kongre ne zaman 2023? Beşiktaş seçim ne zaman? Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ KONGRE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Beşiktaş yönetimi, yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından olağanüstü toplantı düzenleme kararı almıştır. Bu gelişmeler sonucunda Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi de resmen sona ermiştir. Kendi sahalarında Lugano'ya 2-0'lık bir skorla mağlup olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş, bu sabah düzenlenen antrenmana katılmamış ve ardından görevinden istifa etmiştir. Güneş'in istifasının ardından kulüp, olağanüstü kongre için resmi bir tarih belirlemiştir. Beşiktaş Olağanüstü Kongresi, kulübün geleceği açısından kritik bir dönemeç olacak gibi görünmektedir.

BJK OLAĞANÜSTÜ KONGRE NE ZAMAN 2023?

Beşiktaş'tan gelen basın açıklaması şu yönde: "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."