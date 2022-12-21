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Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 21 Aralık Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçtaki golleri HD izle!

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Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 21 Aralık Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçtaki golleri HD izle!

Beşiktaş - Şanlıurfaspor ZTK maçında son dakikalar oynanıyor. Maçta son anlar oynanırken maçın özetini izlemek isteyen taraftarlar, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 21 Aralık Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının özeti çıktı mı, özet ne zaman yayınlanacak? İşte tüm özet...

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı oldu. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 21 Aralık Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş - Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 21 Aralık Çarşamba yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

Maçı Beşiktaş 4-2 kazandı ve üst tura yükseldi.

Beşiktaş maçı 4-2 kazandı. Maçta atılan goller şöyle:

Beşiktaş'ın golleri:

  • 67. dakika : Cenk Tosun
  • 70. dakika : Cenk Tosun
  • 73. dakika : Georges-Kevin N'Koudou
  • 85. dakika : Wout Weghorst

Şanlıurfaspor'un golleri:

  • 9. dakika : Kemal Rüzgar
  • 15. dakika : Kemal Rüzgar

Maçın bitiminin ardından maç özetini A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BURAK PAKKAN(Hakem)

EMRAH ÜNAL(1. Yardımcı Hakem)

ANIL USTA(2. Yardımcı Hakem)

ALPER AKARSU(Dördüncü Hakem)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

MURAT YAMAK(Temsilci)

ENDER TÜRKYILMAZ(Temsilci)

SELÇUK YILMAZ(Temsilci)

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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