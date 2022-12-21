Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 21 Aralık Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçtaki golleri HD izle!
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Beşiktaş - Şanlıurfaspor ZTK maçında son dakikalar oynanıyor. Maçta son anlar oynanırken maçın özetini izlemek isteyen taraftarlar, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 21 Aralık Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının özeti çıktı mı, özet ne zaman yayınlanacak? İşte tüm özet...
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı oldu. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 21 Aralık Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Beşiktaş - Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 21 Aralık Çarşamba yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.
Maçı Beşiktaş 4-2 kazandı ve üst tura yükseldi.
Beşiktaş maçı 4-2 kazandı. Maçta atılan goller şöyle:
Beşiktaş'ın golleri:
- 67. dakika : Cenk Tosun
- 70. dakika : Cenk Tosun
- 73. dakika : Georges-Kevin N'Koudou
- 85. dakika : Wout Weghorst
Şanlıurfaspor'un golleri:
- 9. dakika : Kemal Rüzgar
- 15. dakika : Kemal Rüzgar
Maçın bitiminin ardından maç özetini A Spor kanalından izleyebilirsiniz.
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
BURAK PAKKAN(Hakem)
EMRAH ÜNAL(1. Yardımcı Hakem)
ANIL USTA(2. Yardımcı Hakem)
ALPER AKARSU(Dördüncü Hakem)
ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)
MURAT YAMAK(Temsilci)
ENDER TÜRKYILMAZ(Temsilci)
SELÇUK YILMAZ(Temsilci)