Beşiktaş - Şanlıurfaspor ZTK maçında son dakikalar oynanıyor. Maçta son anlar oynanırken maçın özetini izlemek isteyen taraftarlar, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 21 Aralık Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının özeti çıktı mı, özet ne zaman yayınlanacak? İşte tüm özet...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı oldu. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının özetini izle, maç özeti yayınlandı mı? 21 Aralık Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçtaki golleri HD izle! araştırması yapıyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 21 Aralık Çarşamba yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Maçı Beşiktaş 4-2 kazandı ve üst tura yükseldi.

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Beşiktaş maçı 4-2 kazandı. Maçta atılan goller şöyle:

Beşiktaş'ın golleri:

67. dakika : Cenk Tosun

70. dakika : Cenk Tosun

73. dakika : Georges-Kevin N'Koudou

85. dakika : Wout Weghorst

Şanlıurfaspor'un golleri:

9. dakika : Kemal Rüzgar

15. dakika : Kemal Rüzgar

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maçın bitiminin ardından maç özetini A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMDİR?

BURAK PAKKAN(Hakem)

EMRAH ÜNAL(1. Yardımcı Hakem)

ANIL USTA(2. Yardımcı Hakem)

ALPER AKARSU(Dördüncü Hakem)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

MURAT YAMAK(Temsilci)

ENDER TÜRKYILMAZ(Temsilci)

SELÇUK YILMAZ(Temsilci)