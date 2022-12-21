Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta Beşiktaş 2-0 yenik durumda. Bunun ardından futbol severler, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı tek maç mı, rövanşı var mı? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının rövanşı olacak mı, tek maç mı? araştırması yapıyor. Peki, ZTK maçları tek maç mı? ZTK maçlarının rövanşı oluyor mu? İşte detaylar...

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı tek maç mı? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının rövanşı var mı? ZTK maçları tek mi çift maç mı olacak? Beşiktaş - Şanlıurfaspor rövanşlı mı? İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 21 Aralık Çarşamba yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI TEK MAÇ MI RÖVANŞI VAR MI?

ZTK yarı final turu haricinde bütün turlar tek maçtır. Haliyle Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı 5. tur maçı olduğu için tek maç üzerinden oynanacak, maçın rövanşı olmayacaktır.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final turu haricinde bütün turlar tek maçtır. Yarı final maçları çift maç oynanmaktadır. Yani Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'den 5'e kadar bütün turlar ile son 16 turu ve çeyrek final tek maçtır. Aynı şekilde final turu da tarafsız saha da tek maç üzerinden yapılacaktır. Yarı final eşleşmelerinde deplasman golü kuralı uygulanmayacak ve 2 maç toplamında atılan goller eşitse uzatma oynanacaktır.