Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur eşleşmelerinde Beşiktaş ile Şanlıurfaspor eşleşti. Sıkı sıkıya takip edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı devam ederken futbolseverler Beşiktaş – Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Beşiktaş – Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Beşiktaş – Şanlıurfa spor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu gündemde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur kura çekiminin ardından Beşiktaş, Şanlıurfa spor ile eşleşti. Futbolseverler ise Beşiktaş – Şanlıurfa spor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusunu merak etti. ZTK Beşiktaş - Şanlıurfa spor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPORMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş – Şanlıurfa spor maçının tarihi henüz belli değil. 5. Tur maçları 20 - 21 - 22 Aralık'ta seri başı takımların sahasında oynanacak.

ZTK BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ziraat Türkiye Kupası maçları A spor ekranlarında yayınlanıyor.