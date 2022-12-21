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Beşiktaş - Şanlıurfaspor canlı izle! 21 Aralık Beşiktaş - Şanlıurfaspor ZTK maçını canlı izle! Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda?

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Beşiktaş - Şanlıurfaspor canlı izle! 21 Aralık Beşiktaş - Şanlıurfaspor ZTK maçını canlı izle! Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı oldu. Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını canlı izlemek isteyenler, Beşiktaş - Şanlıurfaspor canlı izle! 21 Aralık Beşiktaş - Şanlıurfaspor ZTK maçını canlı izle! Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte canlı yayın linkleri...

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Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı başladı mı? Beşiktaş - Şanlıurfaspor nereden izlenir? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının HD izleme linki var mı? İşte detaylar...

Beşiktaş - Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 21 Aralık Çarşamba yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

Maçı A Spor kanalından veya resmi web sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BURAK PAKKAN(Hakem)

EMRAH ÜNAL(1. Yardımcı Hakem)

ANIL USTA(2. Yardımcı Hakem)

ALPER AKARSU(Dördüncü Hakem)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

MURAT YAMAK(Temsilci)

ENDER TÜRKYILMAZ(Temsilci)

SELÇUK YILMAZ(Temsilci)

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Beşiktaş Gündem Spor Haberler

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