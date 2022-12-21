Beşiktaş - Şanlıurfaspor canlı izle! 21 Aralık Beşiktaş - Şanlıurfaspor ZTK maçını canlı izle! Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı oldu. Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını canlı izlemek isteyenler, Beşiktaş - Şanlıurfaspor canlı izle! 21 Aralık Beşiktaş - Şanlıurfaspor ZTK maçını canlı izle! Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte canlı yayın linkleri...
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı başladı mı? Beşiktaş - Şanlıurfaspor nereden izlenir? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının HD izleme linki var mı? İşte detaylar...
Beşiktaş - Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 21 Aralık Çarşamba yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.
Maçı A Spor kanalından veya resmi web sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
BURAK PAKKAN(Hakem)
EMRAH ÜNAL(1. Yardımcı Hakem)
ANIL USTA(2. Yardımcı Hakem)
ALPER AKARSU(Dördüncü Hakem)
ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)
MURAT YAMAK(Temsilci)
ENDER TÜRKYILMAZ(Temsilci)
SELÇUK YILMAZ(Temsilci)