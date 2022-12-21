Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi de Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı oldu. Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını canlı izlemek isteyenler, Beşiktaş - Şanlıurfaspor canlı izle! 21 Aralık Beşiktaş - Şanlıurfaspor ZTK maçını canlı izle! Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte canlı yayın linkleri...

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı başladı mı? Beşiktaş - Şanlıurfaspor nereden izlenir? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının HD izleme linki var mı? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 21 Aralık Çarşamba yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı A Spor kanalından veya resmi web sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMDİR?

BURAK PAKKAN(Hakem)

EMRAH ÜNAL(1. Yardımcı Hakem)

ANIL USTA(2. Yardımcı Hakem)

ALPER AKARSU(Dördüncü Hakem)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

MURAT YAMAK(Temsilci)

ENDER TÜRKYILMAZ(Temsilci)

SELÇUK YILMAZ(Temsilci)