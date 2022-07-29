Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman hangi kanalda? Beşiktaş - Sampdoria maçı şifresiz mi? Beşiktaş - Sampdoria maçı hakemi kim?

Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş - Sampdoria karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş - Sampdoria maçı şifresiz mi? Beşiktaş - Sampdoria maçı hakemi kim? Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

BEŞİKTAŞ - SAMPDORİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Sampdoria, Hazırlık maçı, 30-07-2022 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ - SAMPDORİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Sampdoria Hazırlık maçı TRT Spor'dan yayınlanacak