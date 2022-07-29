Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman hangi kanalda? Beşiktaş - Sampdoria maçı şifresiz mi? Beşiktaş - Sampdoria maçı hakemi kim?
Hazırlık maçında takımın son durumunu görmek isteyen Beşiktaş - Sampdoria karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş - Sampdoria maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
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Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş - Sampdoria karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş - Sampdoria maçı şifresiz mi? Beşiktaş - Sampdoria maçı hakemi kim? Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
BEŞİKTAŞ - SAMPDORİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Sampdoria, Hazırlık maçı, 30-07-2022 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ - SAMPDORİA MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Sampdoria Hazırlık maçı TRT Spor'dan yayınlanacak