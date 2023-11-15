Beşiktaş - Sakaryaspor maçı ne zaman? BJK- Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Beşiktaş Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Sakaryaspor ve İstanbulspor ile hazırlık müsabakası yapacak. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Beşiktaş - Sakaryaspor maçı ne zaman? BJK- Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları yer aldı. İşte maçın detayları...
Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'nın anısına Sakarya Atatürk Stadı'nda Beşiktaş ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçın detayları merak edilirken Beşiktaş - Sakaryaspor maçı ne zaman? BJK- Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları aratıldı.
BEŞİKTAŞ - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin 19 Kasım Pazar günü Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile karşı karşıya geleceği belirtildi. Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'nın anısına Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadelenin saat 15.00'te başlayacağı aktarıldı.
Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğünü yaptığı siyah-beyazlıların milli aradaki ikinci ve son hazırlık maçını ise 22 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor ile yapacağı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
KarşılaşmanınbeIN SPORTS ekranlarında yayınlanması bekleniyor.