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Beşiktaş - Sakaryaspor maçı ne zaman? BJK- Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Sakaryaspor ve İstanbulspor ile hazırlık müsabakası yapacak. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Beşiktaş - Sakaryaspor maçı ne zaman? BJK- Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları yer aldı. İşte maçın detayları...