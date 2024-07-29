Beşiktaş- Sakaryaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Sakaryaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş- Sakaryaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Sakaryaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş ile Sakaryaspor arasındaki futbol mücadelesinin tarihi ve saati belli oldu. Maç, 30 Temmuz Salı günü saat 18.00'da Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşecek. Hazırlık maçının nerede yayınlanacağı merak ediliyor.
Beşiktaş - Sakaryaspor mücadelesinin programı belli oldu. Beşiktaş, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Sakaryaspor ile yapacağı maçla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, ligdeki ilk maçlarını Samsunspor'a karşı oynayacak. Peki, Beşiktaş- Sakaryaspor maçı ne zaman?