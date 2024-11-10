Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş-Rams Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı şifresiz mi? Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı hakemi kim? Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Beşiktaş-Rams Başakşehir nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

10-11-2024 RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Rams Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

RAMS BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

RAMS BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

RAMS BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Rams Başakşehir-Beşiktaş maçı, 10 Kasım Pazar günü oynanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Rams Başakşehir-Beşiktaş maçı, saat 19:00 başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Rams Başakşehir ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.