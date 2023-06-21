UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu. Peki, Beşiktaş rakibi kim? Beşiktaş UEFA Konferans Ligi rakibi kim oldu, kiminle eşleşti?

Beşiktaş rakibi kim? Beşiktaş UEFA Konferans Ligi rakibi kim oldu, kiminle eşleşti? merak ediliyor. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda kuralar çekildi. Fenerbahçe, La Fiorita 1967-FC Zimbru Chisinau ile eşleşti. Arama motorlarında ise Beşiktaş rakibi kim? Beşiktaş UEFA Konferans Ligi rakibi kim oldu, kiminle eşleşti? soruları aratıldı.

BEŞİKTAŞ RAKİBİ KİM?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda kuralar çekildi. Fenerbahçe, La Fiorita 1967-FC Zimbru Chisinau; Beşiktaş, Tirana-Dinamo Batumi eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Adana Demirspor'un rakibi ise CFR Cluj oldu.

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UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda kuralar çekildi. Fenerbahçe, La Fiorita 1967 (San Marino) - FC Zimbru Chisinau (Moldova); Beşiktaş, Tirana (Arnavutluk)- Dinamo Batumi (Gürcistan) eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Adana Demirspor ise CFR Cluj (Romanya) ile karşı karşıya gelecek.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

İkinci ön elemede ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.