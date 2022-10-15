Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Beşiktaş - Pınar Karşıyaka maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Beşiktaş - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, Beşiktaş - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman? Beşiktaş - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Pınar Karşıyaka maçı şifreli mi?

Hüseyin Çimşir Beşiktaş-Trabzonspor maçı iki taraf için de önemli

Beşiktaş - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Beşiktaş - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Pınar Karşıyaka maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Beşiktaş - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman? Beşiktaş - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Pınar Karşıyaka maçı şifreli mi?

BEŞİKTAŞ - PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Beşiktaş - Pınar Karşıyaka maçı 15 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - PINAR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

15 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Beşiktaş - Pınar Karşıyaka karşılaşması saat 18:00'da beIN Sports Haber, Bein Sports 5 kanallarından canlı yayınlanacak ve Bein Sports 5 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.