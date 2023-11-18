Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Beşiktaş - Petkimspor Basket maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Beşiktaş - Petkimspor Basket maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş - Petkimspor Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş - Petkimspor Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Beşiktaş - Petkimspor Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Petkimspor Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Beşiktaş - Petkimspor Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Petkimspor Basket maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ - PETKİMSPOR BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Emlakjet ile Petkimspor arasındaki heyecan dolu Basketbol Süper Ligi maçı, 18 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, İstanbul'da, BJK Emlakjet Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek ve başlama saati 18:00 olarak belirlendi. Bu önemli mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen basketbolseverler, beIN Sports Haber, Bein Sports 5 ve beIN Sports Tod TV kanallarını tercih edebilecekler.

BEŞİKTAŞ - PETKİMSPOR BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

beIN Sports Haber'i tercih eden izleyiciler, Digiturk 85 ve Kablo TV 223 numaralı kanalları kullanarak maçı şifresiz bir şekilde izleyebilirler. Bein Sports 5'i tercih eden izleyiciler ise Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden şifreli bir şekilde maçı izleyebilirler. beIN Sports Tod TV ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir yayınla maçı ekranlara taşıyacak.