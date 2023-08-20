Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Pendikspor hangi kanalda, şifresiz mi?
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Trendyol Süper Lig maçında Beşiktaş - Pendikspor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Pendikspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Pendikspor şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Beşiktaş - Pendikspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Pendikspor şifresiz mi?
Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş - Pendikspor maçı şifresiz mi ve Beşiktaş - Pendikspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Pendikspor hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Beşiktaş ile Pendikspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Beşiktaş-Pendikspor Maçı, 20 Ağustos Pazar günü oynanacak.
Beşiktaş-Pendikspor Maçı, saat 21:45 başlayacak.
Beşiktaş ve Pendikspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, İnönü Stadyumu'nda oynanacak.