Trendyol Süper Lig maçında Beşiktaş - Pendikspor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Pendikspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Pendikspor şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Beşiktaş - Pendikspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Pendikspor şifresiz mi?

Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş - Pendikspor maçı şifresiz mi ve Beşiktaş - Pendikspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Pendikspor hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

20-08-2023 BEŞİKTAŞ VS PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Pendikspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ-PENDİKSPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş-Pendikspor Maçı, 20 Ağustos Pazar günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Pendikspor Maçı, saat 21:45 başlayacak.

BEŞİKTAŞ-PENDİKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Pendikspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, İnönü Stadyumu'nda oynanacak.