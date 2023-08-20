Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş - Pendikspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman?

20 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Beşiktaş- Pendikspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Beşiktaş- Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Beşiktaş- Pendikspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Beşiktaş - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

20 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş- Pendikspor karşılaşması saat 21:45'da İstanbul'da, İnönü Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş- Pendikspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.