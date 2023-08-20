Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Pendikspor'u konuk ediyor. Beşiktaş - Pendikspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Pendikspor maç özeti! merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Pendikspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Pendikspor maç özeti! Beşiktaş - Pendikspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Pendikspor maç özeti!

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni ekibi Pendikspor'u konuk ediyor. Beşiktaş - Pendikspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Pendikspor maç özeti! merak ediliyor. Beşiktaş - Pendikspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Pendikspor maç özeti! Beşiktaş - Pendikspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Pendikspor maç özeti! Detaylar haberimizdedir…

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu. Beşiktaş - Pendikspor maçı devam ediyor...

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yanı sıra Colley'in sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacak. Yeni transferlerden Chamberlain'in de tam hazır olmaması nedeniyle maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.

Pendikspor; Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Rassoul, Nuno, Gökcan Kaya, Vukovic, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Eze, Abdoulay Diaby.

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR MAÇ ÖZETİ

12' Amir Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Omar Colley topu ağlara yolladı.

11'GOL Beşiktaş,Colley'in golüyle 1-0 öne geçti.

10' Sol kanattan içeriye Gedson, Serkan Asan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, Serkan Asan'a sarı kart gösteriyor.

6' Orta alanda rakiplerinden sıyrılan Eze, Masuaku'nun müdahalesiyle yerde kaldı.

3' Maçın başlama düdüğüyle birlikte Beşiktaş taraftarının büyük desteği var.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar.