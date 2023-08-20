Beşiktaş - Pendikspor maçı kaç kaç? Beşiktaş - Pendikspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Pendikspor maç özeti!

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş - Pendikspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş - Pendikspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Pendikspor maçı kaç kaç?

Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş - Pendikspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş- Pendikspor maçı şifresiz mi? Beşiktaş - Pendikspor maçı hakemi kim? Beşiktaş -Pendikspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Pendikspor maçı kaç kaç? Detaylar haberimizdedir…

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Pendikspor'u konuk ediyor. Mücadelede 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü var.

İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yanı sıra Colley'in sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacak. Yeni transferlerden Chamberlain'in de tam hazır olmaması nedeniyle maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.

Pendikspor; Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Rassoul, Nuno, Gökcan Kaya, Vukovic, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Eze, Abdoulay Diaby.

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR MAÇ ÖZETİ

45' İlk yarı sona erdi.

45' Hakem Kadir Sağlam ilk yarının sonuna 2 dakika ilave ekledi.

43' Rosier'in sağ taç çizgisine yakın bir yerden ortaladığı top doğrudan kaleci Erdem'de kaldı.

37' Onur'un pasıyla topu alan Aboubakar ceza sahası yayı üzerinde rakibinden sıyrılamadı.

33' Emeka Eze'nin orta alanda Amartey'e yaptığı harekete Kadir Sağlam faul kararı verdi.

30' İlk 30 dakikalık bölümde Beşiktaş 3 net GOL pozisyonundan yararlanamadı.

29' Bu dakikalarda tempo düştü.

25' Hakem Kadir Sağlam su molasını işaret etti.

24' Beşiktaş üst üste köşe vuruşları kullanıyor.

23' Kalede Mert'in uzun topunda sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut ters kanatta Gedson'u gördü. Dört rakibinden birbir sıyrılan Gedson'un şutu savunmadan kornere sekti.

22' Serkan Asan'ın sağ kanattan ortasında top Amartey'den sekti. Topu önünde bulan Eze kaleyi düşündü fakat Colley'den seken top kornere gitti.

16' Masuaku'nın sol çizgiden içeriye çevirdiği topta Salih Uçan kaleyi düşündü. Nuno Sequeira araya girerek topu uzaklaştırdı.

12' Amir Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Omar Colley topu ağlara yolladı.

11'GOL Beşiktaş,Colley'in golüyle 1-0 öne geçti.

10' Sol kanattan içeriye Gedson, Serkan Asan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, Serkan Asan'a sarı kart gösteriyor.

6' Orta alanda rakiplerinden sıyrılan Eze, Masuaku'nun müdahalesiyle yerde kaldı.

3' Maçın başlama düdüğüyle birlikte Beşiktaş taraftarının büyük desteği var.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar.