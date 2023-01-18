Beşiktaş penaltılar kaç kaç? Ziraat Türkiye Kupası Ankaragücü Beşiktaş penaltı CANLI İZLE!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerine ulaşmak isteyen Ankaragücü Beşiktaş takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Ankaragücü Beşiktaş maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Beşiktaş penaltılar kaç kaç? merak ediyorlar. Peki, Beşiktaş penaltılar kaç kaç? Ziraat Türkiye Kupası Ankaragücü Beşiktaş penaltı CANLI İZLE!
Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerine ulaşmak isteyen Ankaragücü Beşiktaş takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Ankaragücü Beşiktaş maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Beşiktaş penaltılar kaç kaç? merak ediyorlar. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Ankaragücü Beşiktaş penaltı CANLI İZLEME linki var mı?
Ankaragücü - Beşiktaş maçı bu akşam saat 17.45'te başladı..
Ankaragücü - Beşiktaş maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Ankaragücü ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor. Yayın A spor'dan naklen izleyicilerle buluşuyor.
Ankaragücü - Beşiktaş maçı 1-1 bitti. Penaltılara geçildi.