Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerine ulaşmak isteyen Ankaragücü Beşiktaş takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Ankaragücü Beşiktaş maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Beşiktaş penaltılar kaç kaç? merak ediyorlar. Peki, Beşiktaş penaltılar kaç kaç? Ziraat Türkiye Kupası Ankaragücü Beşiktaş penaltı CANLI İZLE!

Stada nasıl soktunuz! Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya atılan madde yürekleri ağza getirdi

Türkiye Kupası'nda havlu atan Beşiktaş'ta taraftar ayağa kalktı: Bunları hak etmiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerine ulaşmak isteyen Ankaragücü Beşiktaş takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Ankaragücü Beşiktaş maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Beşiktaş penaltılar kaç kaç? merak ediyorlar. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Ankaragücü Beşiktaş penaltı CANLI İZLEME linki var mı?

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı bu akşam saat 17.45'te başladı..

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ankaragücü ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor. Yayın A spor'dan naklen izleyicilerle buluşuyor.

BEŞİKTAŞ ELENDİ Mİ?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı 1-1 bitti. Penaltılara geçildi.