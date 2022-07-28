İstanbul'un meşhur semt pazarları, eğlenceli esnafı ve hareketli atmosferi ile vatandaşların uğrak noktasıdır. İstanbul'da popüler olan Beşiktaş Pazarı nerede ve hangi gün olduğu merak ediliyor. İstanbul'un en eski pazarlarından biri olan Tarihi Beşiktaş Pazarına nasıl gidilir haberimizin ayrıntılarında yer alıyor. Beşiktaş Pazarı hangi gün? Beşiktaş Pazarı nerede? Beşiktaş Pazarına nasıl gidilir? Detaylar haberimizdedir…

BEŞİKTAŞ PAZARI HANGİ GÜN?

Beşiktaş Pazarı her Cumartesi kuruluyor. Taze meyve ve sebzenin bulunduğu Beşiktaş Pazarı, birbirinden farklı kıyafetler yer alıyor. Yarı kapalı olan Beşiktaş Pazarı 2 kattan oluşuyor.

BEŞİKTAŞ PAZARI NEREDE?

Beşiktaş Pazarı, Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nin karşısında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ PAZARINA NASIL GİDİLİR?

Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nin karşısında yer alan pazara Beşiktaş Belediyesi tarafından çevre semtlerden ücretsiz servis hizmeti sağlanıyor.