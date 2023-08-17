Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı ne zaman? Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı ne zaman?

17 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Beşiktaş- Neftçi Bakü maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Beşiktaş- Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Beşiktaş- Neftçi Bakü CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKÜ MAÇI NE ZAMAN?

17 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan Beşiktaş- Neftçi Bakü karşılaşması saat 20:00'da İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor, CBC Sport kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKÜ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş- Neftçi Bakü karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TRT Spor, CBC Sport kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TRT Spor, CBC Sport kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.