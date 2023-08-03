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Beşiktaş Neftçi Bakü maçı ne zaman?

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Temsilcimiz Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı elemesi durumunda Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş Neftçi Bakü maçı ne zaman?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü olduBeşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü oldu

Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı elemesi durumunda Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Beşiktaş Neftçi Bakü maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar Tirana'yı elemesi durumunda, Zeljeznicar'ı eleyen Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak.

Konferans Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 10 Ağustos'ta, ikinci maçlar 17 Ağustos'ta oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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