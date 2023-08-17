Beşiktaş Neftçi Bakü maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK Neftçi Bakü maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
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Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi.
Beşiktaş - Neftçi Bakü maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat 21.00'de başlayacak.
Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı bu akşam saat 21.00'de oynanacak.
Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.