Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederek kupasına kavuştu. Süper Lig'de ikinci olan takım ise araştırılanlar arasında yer alıyor. İkincilik yarışında yer alan Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki karmaşa ise gündem oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından futbolseverler arama motorlarında Beşiktaş neden ikinci değil? Beşiktaş neden üçüncü sırada? BJK ikinci olur mu? sorularını araştırıyor.

Beşiktaş neden ikinci değil? Beşiktaş neden üçüncü sırada? BJK ikinci olur mu? soruları Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gündeme geldi. Süper Lig'de ikinci olan takım ise merak ediliyor. Peki, Beşiktaş neden ikinci değil? Beşiktaş neden üçüncü sırada? BJK ikinci olur mu?

BEŞİKTAŞ NEDEN İKİNCİ DEĞİL?

Beşiktaş şuan 77 puanla 3. Sırada Fenerbahçe ise 77 puana .sırada yer alıyor.

1. Galatasaray 82(34 Maç)

2. Fenerbahçe 77(34 Maç) - Ligin son haftası Gaziantep FK ile olan FB, maçı hükmen galip sayılacak. +3 puan alacak.

3. Beşiktaş 77 (35 Maç)

Fenerbahçe, Galatasaray maçından puan alması durumunda 2. olmayı garantiliyor.

Fenerbahçe Galatasaray maçında yenilirse Beşiktaş da son maçını kazanırsa Beşiktaş 2. Fenerbahçe ise 3. oluyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında ikili averajda Beşiktaş önde yer alıyor.