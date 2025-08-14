Beşiktaş nasıl tur atlar? Beşiktaş play-off'a çıkar mı?

Beşiktaş nasıl tur atlar? Beşiktaş play-off'a çıkar mı?
Beşiktaş taraftarlarının en çok merak ettiği sorulardan biri, "Beşiktaş nasıl tur atlar?" sorusu. Özellikle Avrupa kupaları ya da Türkiye Kupası maçlarında, siyah-beyazlıların tur atlama ihtimalleri büyük ilgi görüyor.

Beşiktaş nasıl tur atlar? Beşiktaş play-off'a çıkar mı? Siyah-beyazlı taraftarların bu sorulara yanıt aradığı günlerde, Beşiktaş'ın Avrupa'daki geleceği merakla takip ediliyor. Avrupa sahnesinde iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş'ın tur şansı ve play-off senaryoları büyük bir önem taşıyor. Peki, Beşiktaş nasıl tur atlayabilir ve play-off'a yükselme ihtimali nedir?

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Kara Kartal, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip. İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.

Beşiktaş nasıl tur atlar? Beşiktaş play-off'a çıkar mı?

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF'A ÇIKAR MI?

Lig aşamasında ilk 8'e giren takımlar direkt son 16 turuna geçerken, 9-24 arası sıradaki ekipler play-off oynama hakkı kazanıyor. Beşiktaş'ın mevcut performansına göre, bu sıralamada kendine yer bulması oldukça muhtemel gözüküyor.

Beşiktaş nasıl tur atlar? Beşiktaş play-off'a çıkar mı?

BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - St Patricks maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

