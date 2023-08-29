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Beşiktaş muhtemel rakipleri kim? Beşiktaş grubunda kimler olabilir?

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play Off turunu geçmesi halinde gruplara kalacak. Kuralarla belirlenecek grup eşleşmeleri sonrası kili mücadeleler başlayacak. Peki, Beşiktaş grubunda kimler olabilir? Beşiktaş muhtemel rakipleri kim?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun sona ermesi bekleniyor. Play Off sonrası ise grup kuraları çekilecek. Beşiktaş muhtemel rakipleri kim? Beşiktaş grubunda kimler olabilir?

UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA.tv'den canlı olarak yayınlanacaktır.

UEFA Avrupa Konferans Ligi temsilcilerimiz turu geçmesi halinde grup kura zamanı belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi: 01.09.2023 Cuma günü 14.00'te UEFA.tv'den yapılacak.

Levski Sofia / Almanya Eintracht Frankfurt kazananı

İspanya Osasuna / Belçika Club Brugge kazananı

Hollanda AZ / Norveç Brann kazananı

Kıbrıs Cumhuriyeti APOEL / Belçika Gent kazananı

Ukrayna Dynamo Kyiv / Türkiye Beşiktaş kazananı

Türkiye Fenerbahçe / Hollanda Twente kazananı

Fransa Lille / Hırvatistan Rijeka kazananı

Litvanya Zalgiris / Macaristan Ferencváros kazananı

Danimarka Midtjylland / Polonya Legia Warszawa kazananı

Danimarka Nordsjælland / Sırbistan Partizan kazananı

İskoçya Hearts / Yunanistan PAOK kazananı

İsrail Maccabi Tel Aviv / Slovenya Celje kazananı

Kazakistan Tobol / Çekya Viktoria Plzen kazananı

İskoçya Hibernian / İngiltere Aston Villa kazananı

Bulgaristan Ludogorets Razgrad / Hollanda Ajax kaybedeni

Avusturya Rapid Wien / İtalya Fiorentina kazananı

Romanya Sepsi / Norveç Bodø/Glimt kazananı

Belçika Genk / Türkiye Adana Demirspor kazananı

Çekya Slavia Prag / Ukrayna Zorya Luhansk kaybedeni

Kosova Ballkani / Belarus BATE Borisov kazananı

Hırvatistan Dinamo Zagreb / Çekya Sparta Prague kaybedeni

Kazakistan Astana / Arnavutluk Partizani kazananı

Romanya Farul Constan?a / Finlandiya HJK kazananı

Slovakya Spartak Trnava / Ukrayna Dnipro-1 kazananı

Olimpija Ljubljana / Azerbaycan Karabağ kaybedeni

Avusturya LASK / Bosna-Hersek Zrinjski Mostar kaybedeni

Faroe Adaları KÍ Klaksvík / Moldova Sheriff Tiraspol kaybedeni

Yunanistan Olympiacos / Sırbistan Cukaricki kaybedeni

Belçika Union SG / İsviçre Lugano kaybedeni

Kuzey Makedonya Struga / İzlanda Brei?ablik kazananı

Slovakya Slovan Bratislava / Kıbrıs Cumhuriyeti Aris Lemesu kaybedeni

İsveç Häcken / İskoçya Aberdeen kaybedeni

Osman Demir
Osman Demir
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