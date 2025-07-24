Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?
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Beşiktaş taraftarları, "Beşiktaş – Shakhtar Donetsk muhtemel 11'ler" başlığı altında takımlarının ideal kadrosunu merakla araştırıyor. Peki, Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Siyah-Beyazlılar, 24 Temmuz Perşembe akşamı Tüpraş Stadyumu'nda güçlü rakibi Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Maça saatler kala, "Beşiktaş – Shakhtar Donetsk maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?" sorusu en çok aranan başlıklardan biri haline geldi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, kritik eşleşme öncesi hangi kadroyu sahaya süreceği merak konusu oluyor. Peki, Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK 2. ÖN ELEME MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Gedson Fernandes, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedrinho, Gomes, Santana, Bondarenko, Sudakov, Kevin, Kaua Elias.

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