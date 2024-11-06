BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11! Beşiktaş- Malmö maçı muhtemel 11'leri
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Malmö ile karşılaşması öncesi muhtemel 11'ler açıklandı. Beşiktaş'ın bu önemli maçta sahaya hangi oyuncularla çıkacağı merak konusu oluyor. Maçın detayları ve muhtemel 11'ler haberimizde yer alıyor.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşacağı kritik maç öncesinde muhtemel 11'ler belli oldu. Siyah-beyazlı ekibin bu önemli mücadelede sahaya hangi oyuncularla çıkacağı merakla bekleniyor. Maça dair detaylar ve Beşiktaş'ın olası kadrosu haberimizde yer alıyor. İşte, Beşiktaş- Malmö maçı muhtemel 11'leri!
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
Mert, Svensson, Uduokhai, Paulista, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa, Joao Mario, Semih Kılıçsoy
MALMÖ MUHTEMEL 11'LER
Dahlin, Larsen, Jansson, Rosler, Busanello, Abdi Ali, Pena, Johnsen, Bolin, Thelin, Botheim
BEŞİKTAŞ- MALMO MAÇI NE ZAMAN?
Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek.