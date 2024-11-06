BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11! Beşiktaş- Malmö maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşacağı kritik maç öncesinde muhtemel 11'ler belli oldu. Siyah-beyazlı ekibin bu önemli mücadelede sahaya hangi oyuncularla çıkacağı merakla bekleniyor. Maça dair detaylar ve Beşiktaş'ın olası kadrosu haberimizde yer alıyor. İşte, Beşiktaş- Malmö maçı muhtemel 11'leri!

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Mert, Svensson, Uduokhai, Paulista, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa, Joao Mario, Semih Kılıçsoy

MALMÖ MUHTEMEL 11'LER

Dahlin, Larsen, Jansson, Rosler, Busanello, Abdi Ali, Pena, Johnsen, Bolin, Thelin, Botheim

BEŞİKTAŞ- MALMO MAÇI NE ZAMAN?

Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek.