Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş ile Malmö arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? İşte detaylar!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü İsveç ekibi Malmö'yü konuk edeceği 4. hafta maçının detayları merak ediliyor. Futbolseverler, Beşiktaş- Malmö maçının saat kaçta, nerede oynanacağını araştırıyor. Beşiktaş, bu maçı Türaş Stadyumu'nda oynayacak ve taraftarlarının desteğiyle grup aşamasında üst sıralara tırmanma hedefini gerçekleştirmek istiyor. Peki, Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ- MALMÖ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Malmö ile karşılaşacak. Karşılaşma 6 Kasım Çarşamba günü TSİ ile 18:30'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ- MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.