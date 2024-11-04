Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü İsveç ekibi Malmö'yü konuk edeceği 4. hafta maçının detayları merak ediliyor. Futbolseverler, Beşiktaş- Malmö maçının saat kaçta, nerede oynanacağını araştırıyor. Beşiktaş, bu maçı Türaş Stadyumu'nda oynayacak ve taraftarlarının desteğiyle grup aşamasında üst sıralara tırmanma hedefini gerçekleştirmek istiyor. Peki, Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ- MALMÖ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Malmö ile karşılaşacak. Karşılaşma 6 Kasım Çarşamba günü TSİ ile 18:30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ- MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.