Beşiktaş Malmö hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş Malmö maçı hangi kanalda? Beşiktaş Malmö UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi BJK Malmö maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Malmö maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Malmö maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Malmö maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Malmö maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini kullanıyor olmalısınız. Beşiktaş Malmö maçını TRT 1'in yanı sıra Tabii Spor'dan da canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Malmö maçı bu akşam saat 18.30'da başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ MALMÖ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş Malmö maçı 11'leri henüz belli olmadı. Muhtemel 11 ise şöyle:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndour, Musrati, Gedson, Rafa, Muci, Semih.

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Malmö maçı, İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.