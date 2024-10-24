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Beşiktaş maçı TRT 1'de değil mi, TRT Spor'da mı?

Beşiktaş maçı TRT 1'de değil mi, TRT Spor'da mı?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Lyon ile deplasmanda karşılaşıyor. Lyon-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı. Kadrolar belli oldu. Peki, Beşiktaş maçı TRT 1'de değil mi, TRT Spor'da mı?

Lyon- Beşiktaş karşılaşması saat 22.00'de start alacak. Beşiktaş ilk puanlarını almak için Fransa'da sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte kaleci Ersin Destanoğlu sakatlığına rağmen ilk 11'de yerini alıyor. Peki, Beşiktaş maçı TRT 1'de değil mi, TRT Spor'da mı?

İLK 11'LER AÇIKLANDI

Lyon : Perri, Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette.

Beşiktaş : Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Mario, Rafa, Muçi, Immobile.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ MAÇI TRT 1'DE DEĞİL Mİ?

Lyon Beşiktaş maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Lyon Beşiktaş maçı canlı linki üzerinden canlı maç yayınına ulaşabilirsiniz.

LYON BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Lyon Beşiktaş maçı saat 22.00'de başlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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