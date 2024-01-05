Beşiktaş maçı saat kaçta? BJK Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Beşiktaş maçı saat kaçta? Bu akşam oynanacak olan Beşiktaş Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak merak ediliyor. Maçı ekran başından veya tribünden seyretmek isteyen futbol severler için Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Kasımpaşa maçı saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş Kasımpaşa maçı bu akşam saat 8'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Kasımpaşa maçı Bein Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Maçı canlı seyredebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER EKSİK?

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak.

Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.

BEŞİKTAŞ İLE KASIMPAŞA ARASINDAKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 40 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 6 kez galibiyete ulaştı.

Bu maçlarda Beşiktaş, 85 kez fileleri havalandırdı. Kasımpaşa ise 45 gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon oynanan müsabakalardan 2-1 ve 5-2'lik skorlarla galip ayrılmıştı.