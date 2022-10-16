Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Trabzonspor-Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor-Beşiktaş maçı heyecanla bekleniyor. Trabzonspor-Beşiktaş maçının nereden oynanacağı araştırılıyor. Beşiktaş maçı nerede sorusu merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş maçı nerede? Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi stadda oynayacak? Beşiktaş Trabzonspor maçı nerede? İşte detaylar...

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Beşiktaş maçı nerede? Trabzonspor ile Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor - Beşiktaş maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Trabzonspor Beşiktaş maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Trabzonspor-Beşiktaş maçının nereden oynanacağı araştırılıyor. Beşiktaş maçı nerede sorusu merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş maçı nerede? Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi stadda oynayacak? Beşiktaş Trabzonspor maçı nerede? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1 kanallarından canlı yayınlanacak. kanallarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı 16 Ekim Pazar günü 20.00'da gerçekleşecek.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE?

Beşiktaş ve Trabzonspor maçı, İstanbul'da Vodafone Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.