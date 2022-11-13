Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması için erteleme kararı çıktı. Beşiktaş maçının ne zamana ertelendiği araştırılmakta. Peki, Beşiktaş maçı ne zamana ertelendi? Beşiktaş maçı neden ertelendi? Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman? İşte detaylar...

Haftanın önemli maçlarından, Beşiktaş- Antalyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta saat 20.00'de oynanması planlanan Beşiktaş- Antalyaspor maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş maçı ne zamana ertelendi? Beşiktaş maçı neden ertelendi? Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?

İstiklal Caddesi'nde akşam üzeri bombalı saldırı gerçekleştirildi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olduğu saldırı sonrası Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta oynanması gereken Beşiktaş- Antalyaspor karşılaşması için erteleme kararı çıktı.

BEŞİKTAŞ MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir. Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.