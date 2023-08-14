Beşiktaş, Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda mücadele edecek. İki takım arasında geride kalan 14 maçta Beşiktaş'ın 9-2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig BJK maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu ilk haftasında Beşiktaş Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, sezona galibiyet ile başlamak istiyor. Arama motorlarında ise Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig BJK maçı hangi kanalda yayınlanıyor? soruları araştırılıyor.

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu ilk haftasında Beşiktaş, bugün saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Karagümrük maçı BeIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE 15. KEZ

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig'de 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 14 maçın 9'unu siyah-beyazlılar kazanırken, 2'sinde ise galip gelen taraf Karagümrük oldu. 3 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Bu iki ekip arasında oynanan son müsabaka ise 1-1'lik skor ile sonuçlandı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Arthur Masuaku'nun yaz transfer döneminde bonservisini alırken; Jean Onana, Daniel Amartey, Ante Rebic ve Emrecan Bulut'u kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan Roman Saiss, Nathon Redmond ve Welinton ile de yollarını ayırdı.

Öte yandan Beşiktaş'ın genç file bekçisi Emre Bilgin ise 1 yıllığına Fatih Karagümrük'e kiralandı.

ERKAN ÖZDAMAR DÜDÜK ÇALACAK

Fatih Karagümrük - Beşiktaş müsabakasını Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Serkan Ok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Beşiktaş'ın bugün deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Serkan Ok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Yiğit Arslan olacak. Zorlu mücadelenin VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan'a Mustafa Öğretmenoğlu ve Mehmet Emin Tuğral AVAR olarak eşlik edecek