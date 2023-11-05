Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Antalyaspor-Beşiktaş maçı, 05 Kasım Pazar günü başlayacak. Maç, Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın izlenme bilgileri ve platform detayları haberimizde bulunmaktadır. Peki, Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Beşiktaş hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Beşiktaş hangi kanalda, şifresiz mi?

Antalyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Antalyaspor- Beşiktaş maçı şifresiz mi ve Antalyaspor- Beşiktaş maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Antalyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Beşiktaşhangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

05-11-2023 ANTALYASPOR VS BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Antalyaspor-Beşiktaş Maçı, 05 Kasım Pazar günü oynanacak.

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor-Beşiktaş Maçı, saat 19:00 başlayacak.

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.