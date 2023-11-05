Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Beşiktaş hangi kanalda, şifresiz mi?
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Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Antalyaspor-Beşiktaş maçı, 05 Kasım Pazar günü başlayacak. Maç, Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın izlenme bilgileri ve platform detayları haberimizde bulunmaktadır. Peki, Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Beşiktaş hangi kanalda, şifresiz mi?
Antalyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Antalyaspor- Beşiktaş maçı şifresiz mi ve Antalyaspor- Beşiktaş maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Antalyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Beşiktaşhangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Antalyaspor-Beşiktaş Maçı, 05 Kasım Pazar günü oynanacak.
Antalyaspor-Beşiktaş Maçı, saat 19:00 başlayacak.
Antalyaspor ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.