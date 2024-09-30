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Beşiktaş maçı ne zaman? Kayserispor- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Beşiktaş maçı ne zaman? Kayserispor- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi?
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Futbol severlerin merakla beklediği Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi sorularının yanıtları futbol takipçileri tarafından araştırılıyor. Beşiktaş taraftarları ve futbol severler, maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı gibi sorulara yanıt arıyor.

Beşiktaş ve Kayserispor arasındaki bu karşılaşma, her iki takım açısından da büyük bir öneme sahip. Beşiktaş, bu maçta üç puan alarak zirve yarışında güçlü bir konuma gelmek isterken, Kayserispor da taraftarları önünde güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç elde etmek için sahaya çıkacak. Teknik direktörlerin yapacağı hamleler, sahaya sürecekleri ilk 11'ler ve taktiksel tercihleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? Kayserispor- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi?

KAYSERİSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Bellona Kayserispor ile Beşiktaş bugün saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

Beşiktaş maçı ne zaman? Kayserispor- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi?

KAYSERİSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Beşiktaş mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş maçı ne zaman? Kayserispor- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi?

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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

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