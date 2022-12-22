Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan maçlar ise merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverler arama motorlarında Beşiktaş maçı ne zaman? Bu hafta BJK maçı ne zaman? Beşiktaş'ın maçı hangi gün? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş maçı ne zaman? sorusu araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig'e Dünya Kupası sebebiyle ara verilmişti. Şimdi ise Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ediyor. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Beşiktaş maçı ne zaman? Bu hafta BJK maçı ne zaman? Beşiktaş'ın maçı hangi gün? soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş 15. haftada 25 Aralık günü 16.00'da Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.