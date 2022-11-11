Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın karşılaşmaları merak ediliyor. Beşiktaş'ın maçının ne zaman ve kiminle olacağı ise bir diğer merak konusu. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler Bu hafta BJK maçı ne zaman? sorusunu araştırıyor. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? Bu hafta BJK maçı ne zaman? Beşiktaş'ın maçı hangi gün?

Beşiktaş maçı ne zaman? sorusu futbolseverleri gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de devam eden şampiyonluk yarışında heyecan dorukta. Merak edilenler arasında ise Beşiktaş maçı ne zaman? Bu hafta BJK maçı ne zaman? Beşiktaş'ın maçı hangi gün? soruları yer alıyor. İşte merak edilenler...

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de 14. haftada Beşiktaş, Antalyaspor ile 13 Kasım Pazar günü saat 20:00'da karşılaşacak. Mücadele Bein Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.