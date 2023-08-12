Beşiktaş maçı ne zaman? Bu hafta Beşiktaş kiminle maç yapacak?
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Trendyol Süper Lig'in başlamasıyla sporseverler takip ettiği takımların maçlarını merak etti. Beşiktaş, maçını takip etmek isteyenler Bu hafta Beşiktaş kiminle maç yapacak ve Beşiktaş maçı ne zaman sorularının yanını araştırdı.
Futbolda yeni sezon başladı ve sporseverler takımlarını daha yakından takip etmeye başladı. Beşiktaş maçını izlemek isteyenler Beşiktaş maçı ne zaman? Bu hafta Beşiktaş kiminle maç yapacak araştırdı.
BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş bu hafta deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. İşte fikstür:
11 Ağustos Cuma:
21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (1-0)
12 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
21.45 Mondi Home Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)
13 Ağustos Pazar:
19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)
21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)
14 Ağustos Pazartesi:
21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Kırbıyık Holding)
21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)