Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı ne zaman? Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş - Konyaspor karşılaşması bekleniyor. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından oynanacak olan Beşiktaş - Konyaspor maçının ne zaman olduğu ise merak ediliyor. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı ne zaman? Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?