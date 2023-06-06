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Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı ne zaman? Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı ne zaman? Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

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Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş - Konyaspor karşılaşması bekleniyor. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından oynanacak olan Beşiktaş - Konyaspor maçının ne zaman olduğu ise merak ediliyor. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı ne zaman? Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı ne zaman? Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? merak ediliyor. Süper Lig'de Beşiktaş'ın maçının ne zaman olduğu araştırılıyor. Futbolseverler arama motorlarında Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı ne zaman? Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş - Konyaspor karşılaşması7 Haziran günü saat 20.00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Konyaspor maçı BeIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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