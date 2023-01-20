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Beşiktaş maçı ne zaman? 2023 BJK maçı yok mu? Bu hafta BJK maçı ne zaman, kiminle?

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Beşiktaş maçı ne zaman? 2023 BJK maçı yok mu? Bu hafta BJK maçı ne zaman, kiminle?

Bu sene gösterdiği performansla Beşiktaş taraftarlarının beğenisi toplayan Beşiktaş futbol takımı sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Futbolseverler BJK maçı yok mu? Bu hafta BJK maçı ne zaman, kiminle? Beşiktaş maçı ne zaman? Gibi konuları araştırdı.

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Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı yok mu? Bu hafta BJK maçı ne zaman, kiminle gibi sorular son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı yok mu?

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor-Beşiktaş Maçı, 22 Ocak Pazar günü oynanacak.Kayserispor-Beşiktaş Maçı, saat 16:00 başlayacak. Kayserispor ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, Kayseri'da, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Beşiktaş Gündem Spor Haberler

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