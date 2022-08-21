Beşiktaş maçı kaç kaç? Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş-Fatih Karagümrük maç özeti!
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş-Fatih Karagümrük bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş maçı kaç kaç?
Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş-Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı şifresiz mi? Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı hakemi kim? Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş maçı kaç kaç? Detaylar haberimizdedir…
Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı bitti. Maç 4-1 Beşiktaş galip geldi.
Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Beşiktaş-Fatih Karagümrük Maçı, 21 Ağustos Pazar günü oynanacak.
Beşiktaş-Fatih Karagümrük Maçı, saat 21:45 başlayacak.
Beşiktaş ve Fatih Karagümrük, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal karşılaşmada görev alamayacak. Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer almadı.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş : Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, N'Koudou, Muleka, Weghorst.
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Levent Mercan, Diagne
İKİNCİ YARI
Dakika 53: Beşiktaş, Muleka'nın golüye farkı 3'e yükseltti.
Dakika 50: Beşiktaş, Muleka'nın gbolüye farkı 3'e yükseltti.
İLK YARI
Dakika 34: Beşiktaş, Kevin N'Koudou'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Dakika 30: Karagümrük etkili geldi! Otabek Shukurov, şık bir çalımla topu orta alandan taşıdı ve sol çaprazdan şutunu çekti, Ersin güçlükle kornere çeldi.
Dakika 17: Beşiktaş, Wout Weghorst'un golüyle 1-0 öne geçti.
Dakika 10: Salih Uçan'ın kornerinde Muleka diziyle vurdu, top yine direkten döndü. Seken topta N'Koudou'nun vuruşu üstten auta gitti.