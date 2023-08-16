UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü evinde ağırlayacak. Şenol Güneş'in yönettiği Beşiktaş, kritik maçı kazanarak adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Peki, Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı ne zaman? İşte detaylar…

Temsilcilerimizden olan 2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak Beşiktaş ile Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı ne zaman? Merak ediliyor. İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM OLACAK?

Azerbaycan ekibi Neftçi ile rakip olan Beşiktaş, turu geçmesi halinde play-off'ta Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinden gelen takım ile mücadele edecek. İlk maçı Aris 1-0 kazanmıştı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise pas ve top kapma çalışması sonrasında dar alanda çift kale maç ve ardından yapılan şut idmanıyla antrenmanı tamamladı. Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain de Beşiktaş'la ilk idmanına çıktı.

Beşiktaş yarın yapacağı antrenmanla Neftçi maçının hazırlıklarını tamamlayacak.