Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e karşı zorlu bir maç oynayacaklarını ve grupları geçmek için kazanmaktan başka çareleri olmadığını söyledi. Maça kısa süre kala ise Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? soruları araştırıldı.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta?

Uefa Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü haftasında Beşiktaş, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e konuk olacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaya kısa süre kalmasıyla beraber Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? soruları da araştırıldı.

BEŞİKTAŞ - BODO GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 26 Ekim günü saat 22.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Bodo Glimt maçı Exxen ekranlarında yayınlanacak.

EXXEN 2 KİŞİ KULLANABİLİR Mİ?

Exxen içeriklerini, üyeliğinle aynı anda 1 cihazdan izleyebilirsiniz. Exxen, Acun Medya'nın bünyesinde bulunan ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 1 Ocak 2021 itibarıyla yayın hayatına başlayan ücretli bir dijital içerik platformudur.

Tarihçe

Acun Medya'nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 2021 yılında yayın hayatına başlayan Exxen, ilk kez kamuoyuna 24 Eylül 2020 tarihinde Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından, "Yeni dijital platformumuz Exxen'de yakında beraberiz." açıklamasıyla duyuruldu.

Platform için 1.500 kişilik bir ekip oluşturuldu. Acun Ilıcalı tarafından platformun ücretsiz seçeneğinin olmayacağı, reklamlı ve reklamsız olmak üzere ücretli iki paketin olacağı belirtildi. Platformun yıllık bütçesinin ise 900 milyon TL olacağını açıkladı.

Platform içerisinde dizi film, reality show, yarışma, belgesel ve çizgi film gibi farklı yaş gruplarına hitap eden yapımların yer alacağı açıklandı.Ayrıca televizyonda ticari sebepler nedeniyle yayınlanamayan 20 ya da 40 dakikalık kısa içeriklerin platformda yayınlanacağı belirtildi.Yakın dostu Ali Taran'ın önerisiyle, platformun adı Exxen olarak belirlendi.