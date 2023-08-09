Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak. Heyecanla beklenen karşılaşmanın hangi kanalda olduğu ise merak ediliyor. Peki, Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş BJK Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta?

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yöneteceği mücadelenin ne zaman ve hangi kanalda olduğu futbolseverlerin merak ettikleri arasında yer aldı. Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş BJK Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Neftçi Bakü- Beşiktaş karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, CBC Sport, S Sport Plus kanalları üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. CBC Sport, S Sport Plus kanalları Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

9 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan Neftçi Bakü- Beşiktaş karşılaşması saat 20:00'da İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve CBC Sport, S Sport Plus kanalları üzerinden canlı yayınlanacak.

NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak. Maç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasına aynı turdan dahil olan Neftçi ise Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımını 2-2 ve 2-0 tamamlanan maçlarla elemeyi başardı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Neftçi karşısında forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Arthur Masuaku ile sakatlıklarını atlatmasına rağmen henüz hazır olmayan Rachid Ghezzal ile Cenk Tosun, takımdaki yerlerini alamayacak.

Yeni transfer Ante Rebic ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Beşiktaş'ın Neftçi ile yapacağı 2 maç için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

Orta saha: Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut

Forvet: Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy

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