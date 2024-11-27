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Beşiktaş Maccabi Tel Aviv muhtemel 11'leri açıklandı mı?

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'ın Debrecen şehrinde karşılaşacak. Peki, Beşiktaş Maccabi Tel Aviv muhtemel 11'leri açıklandı mı?

UEFA Avrupa Ligi maçında Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte BJK Maccabi maçı muhtemel 11'leri!

BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?

Nagyerdei Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ ile 20.45'te başlayacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 takımın mücadele ettiği ligde 35. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçında 28 Kasım 2024 Perşembe günü saat 20.45'de karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Al-Musrati, Uduokhai, Emirhan Topçu, Rashica, Masuaku, Rafa Silva, Fernandes, Semih Kılıçsoy

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lamkin, Jehezkel, Shlomo, Stojic, Overeem, Kanichowsky, Weslley, Addo, Davida, Turgeman

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv muhtemel 11'leri açıklandı mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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