Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı?
Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak olan futbol maçının nerede gerçekleşeceği hala belirsiz. İstanbul'da oynanması beklenen maçın yerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği merak konusu oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç programı belli oldu. Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv takımıyla oynayacağı maç gündeme bomba gibi düştü. İsrail basını beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmasına karşı çıktı. Futbol severler, bu önemli karşılaşmanın nerede oynanacağını merak ediyor. Peki, Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı?
BEŞİKTAŞ- MACCABI TEL AVIV MAÇI NEREDE OYNAYACAK?
Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile 28 Kasım'da İstanbul'da karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİM OLDU?
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente oldu.
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre üç takımın "Kupa 2"deki fikstürü şöyle:
- 1. hafta
25 Eylül Çarşamba:
22.00 Galatasaray-PAOK
26 Eylül Perşembe:
19.45 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise
22.00 Ajax-Beşiktaş
- 2. hafta
3 Ekim Perşembe:
19.45 RFS-Galatasaray
22.00 Beşiktaş-Eintracht Frankfurt
22.00 Twente-Fenerbahçe
- 3. hafta
23 Ekim Çarşamba:
17.30 Galatasaray-Eifsborg
24 Ekim Perşembe:
22.00 Fenerbahçe-Manchester United
22.00 Olimpik Lyon-Beşiktaş
- 4. hafta
6 Kasım Çarşamba:
18.30 Beşiktaş-Malmö
7 Kasım Perşembe:
20.45 Galatasaray-Tottenham
23.00 AZ Alkmaar-Fenerbahçe
- 5. hafta
28 Kasım Perşembe:
20.45 AZ Alkmaar-Galatasaray
20.45 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv
23.00 Slavia Prag-Fenerbahçe
- 6. hafta
11 Aralık Çarşamba:
18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao
12 Aralık Perşembe:
20.45 Malmö-Galatasaray
23.00 Bodo/Glimt-Beşiktaş
- 7. hafta
21 Ocak 2025 Salı:
18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev
22 Ocak 2025 Çarşamba:
18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao
23 Ocak 2025 Perşembe:
20.45 Fenerbahçe-Olimpik Lyon
- 8. hafta
30 Ocak 2025 Perşembe:
23.00 Ajax-Galatasaray
23.00 Midtjylland-Fenerbahçe
23.00 Twente-Beşiktaş