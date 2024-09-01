Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç programı belli oldu. Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv takımıyla oynayacağı maç gündeme bomba gibi düştü. İsrail basını beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmasına karşı çıktı. Futbol severler, bu önemli karşılaşmanın nerede oynanacağını merak ediyor. Peki, Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı?

BEŞİKTAŞ- MACCABI TEL AVIV MAÇI NEREDE OYNAYACAK?

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile 28 Kasım'da İstanbul'da karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİM OLDU?

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre üç takımın "Kupa 2"deki fikstürü şöyle:

- 1. hafta

25 Eylül Çarşamba:

22.00 Galatasaray-PAOK

26 Eylül Perşembe:

19.45 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise

22.00 Ajax-Beşiktaş

- 2. hafta

3 Ekim Perşembe:

19.45 RFS-Galatasaray

22.00 Beşiktaş-Eintracht Frankfurt

22.00 Twente-Fenerbahçe

- 3. hafta

23 Ekim Çarşamba:

17.30 Galatasaray-Eifsborg

24 Ekim Perşembe:

22.00 Fenerbahçe-Manchester United

22.00 Olimpik Lyon-Beşiktaş

- 4. hafta

6 Kasım Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Malmö

7 Kasım Perşembe:

20.45 Galatasaray-Tottenham

23.00 AZ Alkmaar-Fenerbahçe

- 5. hafta

28 Kasım Perşembe:

20.45 AZ Alkmaar-Galatasaray

20.45 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

23.00 Slavia Prag-Fenerbahçe

- 6. hafta

11 Aralık Çarşamba:

18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao

12 Aralık Perşembe:

20.45 Malmö-Galatasaray

23.00 Bodo/Glimt-Beşiktaş

- 7. hafta

21 Ocak 2025 Salı:

18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev

22 Ocak 2025 Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao

23 Ocak 2025 Perşembe:

20.45 Fenerbahçe-Olimpik Lyon

- 8. hafta

30 Ocak 2025 Perşembe:

23.00 Ajax-Galatasaray

23.00 Midtjylland-Fenerbahçe

23.00 Twente-Beşiktaş