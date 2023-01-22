Beşiktaş maç özeti! (VİDEO) Kayserispor Beşiktaş maçı özeti izle! Kayserispor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
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Kayserispor ve Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler Beşiktaş maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Kayserispor -Beşiktaş maç özeti! Kayserispor Beşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Kayserispor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...
Beşiktaş maç özeti! Spor Toto Süper ligin takımlarından Kayserisporve Beşiktaş bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Kayserispor- Beşiktaş maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler KayserisporBeşiktaş maç özeti! KayserisporBeşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, KayserisporBeşiktaş maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…
Spor Toto Süper ligin 20.haftasında Kayserispor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Pazar( Bugün) saat 16:00'da Kadir Has Stadyumunda oynanacak.
Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan
Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Gedson, Tayfur Bingöl, Redmond, Muleka, Cenk Tosun
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazandı. ı. Beşiktaş'ta Redmond, 2. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını öne geçirdi. 42'nci dakikada bu kez sahneye Salih Uçan çıktı. Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.