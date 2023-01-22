Beşiktaş maç özeti! (VİDEO) Kayserispor Beşiktaş maçı özeti izle! Kayserispor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

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Beşiktaş maç özeti! Spor Toto Süper ligin takımlarından Kayserisporve Beşiktaş bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Kayserispor- Beşiktaş maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler KayserisporBeşiktaş maç özeti! KayserisporBeşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, KayserisporBeşiktaş maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper ligin 20.haftasında Kayserispor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Pazar( Bugün) saat 16:00'da Kadir Has Stadyumunda oynanacak.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11'LER!

Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Gedson, Tayfur Bingöl, Redmond, Muleka, Cenk Tosun

KAYSERİSPOR VE BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazandı. ı. Beşiktaş'ta Redmond, 2. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını öne geçirdi. 42'nci dakikada bu kez sahneye Salih Uçan çıktı. Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.