Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş - M.Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş - M.Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - M.Başakşehir maç özeti! Beşiktaş - M.Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - M.Başakşehir maç özeti!

Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş - M. Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla izlediği Beşiktaş - M. Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - M. Başakşehir maç özeti! Beşiktaş - M. Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - M. Başakşehir maç özeti! Beşiktaş - M. Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - M. Başakşehir maç özeti!

BEŞİKTAŞ - M.BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Oldukça tempolu başlayan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da net fırsatları gole çeviremedi. Siyah-beyazlıların etkili ataklarında savunmada kalabalık kalan Başakşehir, yakaladığı gol fırsatlarında da son topları iyi kullanamadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.

TRAORE, BEŞİKTAŞ'IN FİŞİNİ ÇEKTİ

İkinci yarıya Beşiktaş daha etkili başlarken siyah-beyazlıların gol atmasına Volkan Babacan izin vermedi. 71. dakikada sahneye çıkan Bertrand Traore skoru 1-0'a getiren isim oldu. Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir mücadeleyi 1-0 kazandı.

BAŞAKŞEHİR YİNE GOL YEMEDİ

Başakşehir'e 1-0'lık skorla kaybeden Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı. Turuncu-lacivertliler ise Kara Kartal'a karşı da kalesini gole kapadı ve bu sezon ligde oynadığı hiçbir maçta gol yememe başarısını sürdürdü.