Beşiktaş - M.Başakşehir maçı kaç kaç? Beşiktaş - M.Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - M.Başakşehir maç özeti!

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş - M.Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş - M.Başakşehir maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - M.Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş - M.Başakşehir maçı kaç kaç?

Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş - M. Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş - M. Başakşehir maçı şifresiz mi? Beşiktaş - M. Başakşehir maçı hakemi kim? Beşiktaş - M. Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Beşiktaş - M. Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - M. Başakşehir maçı kaç kaç? Detaylar haberimizdedir…

BEŞİKTAŞ - M.BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş - M. Başakşehir maçı kıyasıya mücadeleyle devam ediyor…

Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton da ev sahibi takımın diğer eksik isimleri. Medipol Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, Weghorst, Nkoudou

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Berkay Özcan, Biglia, Mounir, Traore, Keny